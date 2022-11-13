طنجة ..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة
هبة بريس - مكتب طنجة
احتج الفرع المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بمدينة طنجة أمام مقره ضدّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة .
الكاتب العام الإقليمي للنقابة بطنجة، عبد الله قريش، قال إن هذه الوقفة تأتي استجابة للدعوة التي وجهها المكتب التنفيذي من أجل الاحتجاج وطنيا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وطالب المحتجون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معبرين عن رفضهم ل”الاختيارات اللاشعبية للحكومة، التي عمّقت الفوارق الطبقية، ودمرت كل المكتسبات”.
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20 تعليقات
اللهم انا هذا لمنكر الزيادات مستمرة والشعب يستنكر ذالك ..
الشعب يعيش الويلات مع هذه الحكومة اللعينة اللهم انتقم منهم شر انتقام..
الشعب يعاني ويريد حملة وطنية لإسقاط هذه الحكومة التي لم تلتزم ببرنامجها..
غلاء الأسعار مشكله عالميه
ان استمر الوضع على ما هو عليه فالامور تزداد سوء يوما بعد يوم..
الفقراء اشد تضررا من هذه الزيادة .اللهم كن معهم وليا ونصيرا ..
زيادات ليس لها اي مبرر اين البرلمانيين ونوال الأمة والاحزاب .يبقى فقط الكلام المعسول..
الاجور مستقرة والمواد الغذائية والمحروقات في ارتفاع كل يوم باثمنة جديدة ..
الاجور مستقرة والمواد الغذائية والمحروقات في ارتفاع كل يوم باثمنة اخرى ..
انا الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه..
نريد رجوع الاثمنة القديمة التي كانت تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين..
أنا شخصيا درت المقاطعة كنعيش غير بالمواد لي عاشو بيها جدودنا زمان وبخير حمدلله.
لحل لوحيد لي عندنا هو مقاطعة أي منتوج ليس من الضروريات وسوف ترى بنفسك إنخفاض الأسعار لنرتقي قليلا
قرعة ديال الزيت لتر واحد كدير 24 درهم وماشي لوسيور..غير لوسرا ..الله ارحمنا
المشكل الخطير هو ان انكماش القدرة الشرائية يؤدي الى الانكماش الاقتصادي و فقدان مناصب الشغل الله يلطف بينا يا رب
المشكل الكبير ديال المغرب هو فالوعي ديال ااشعب لو كان الشعب كان متابع مايتعلق بالجانب الاقتصادي كان غادي يعرف هادي 7 سنين بلي شي حاجة بحال هتدي غدي توقع وديك الساعة الكل ينوض يهضر على هاد الشي حيت سبابنا ماشي غي الشفار او الباطرون ديال اخنوش بل كل اللي سبقوه المغرب كان كيقترض من البنك الدولي هدي مدة والان وصل الدين الخارجي على المغرب لأزيد من 900 مليار او اللي غادي يحكمنا منا لفوق هو البنك الدولي ما شي اخموش ولا الملك ولا غيرهم و هادشي اللي كتشوف فيه من ازماات غادي يبقى غادي ويزيييد بخلاصة “اطفرت” نتمنى نكون غالط ولكن الوقت اللي كان فيه علينا نهضرو فاات او دبا خاصك تخلص بغيت ولا كرهت البلاد مشاات احمادي فداك الشي
التضخم لي غاديا فيه البلاد ويلا مكانش شي حل عاجل راه تولي كارثة
تولي 500 درهم فجيبك ماتجيبش ليك حتا تقضية د سيمانة اما مسكين لي كيضبر ف 100 درهم كان الله في عونه و عوننا
الله يدير لنا تاويل ديال الخير ورحمة الله تنزل
مع هذ سكات ديال المواطن ، أقول الله يزيدنا
اودي عبرو علينا والله حقاش حنا لي مضسرينهم وساكتين على حقوقنا