طنجة ..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة

هبة بريس - مكتب طنجة

احتج الفرع المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بمدينة طنجة أمام مقره ضدّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة .



الكاتب العام الإقليمي للنقابة بطنجة، عبد الله قريش، قال إن هذه الوقفة تأتي استجابة للدعوة التي وجهها المكتب التنفيذي من أجل الاحتجاج وطنيا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وطالب المحتجون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معبرين عن رفضهم ل”الاختيارات اللاشعبية للحكومة، التي عمّقت الفوارق الطبقية، ودمرت كل المكتسبات”.

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