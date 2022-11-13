الرواد الدولي للمسرح بخريبكة يخصص ورشتان لإدارة الممثل والارتجال

نجلاء مزيان

تخصص فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح، الذي تحتضنه مدينة خريبكة من 16 الى 19 نونبر الجاري، تحت شعار ” نمشيو نتفرجو فالمسرح”، ورشتين في مجال المسرح، لفائدة عدد من الطلبة والمهتمين وعشاق ابي الفنون.

الورشة الأولى، خاصة بإدارة الممثل، والتي سيؤطرها الفنان عصام الدين محرم، والورشة الثانية، خاصة بالارتجال، وستؤطرها الفنانة حسناء مومني، وذلك يومي 17 و 18 نونبر الجاري، بمركز خريبكة سكيلز من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى الثانية عشر زوالا.

وسيتم تسليم الشواهد للمستفيدين من الورشات المسرحية، يوم السبت 19 نونبر الجاري، في الساعة العاشرة صباحا برحاب الخزانة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

يذكر أن الدورة، التي تنظمها جمعية الرواد بالتعاون مع شركاء عدة، ستكرم في الإفتتاح الفنان والكاتب إدريس الطلبي، والممثل كمال كاظيمي، والممثلة سعاد النجار، كما تعرف عرض عدة مسرحيات وطنية ودولية، منها ” نايضة تو” لفرقة ستيلكوم واخراج امين ناسور، والتي سترفع ستار التظاهرة.

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