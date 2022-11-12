سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بكوفيد ترسو في سيدني بأستراليا

هبة بريس - وكالات

رست سفينة سياحية، تضم بين ركابها نحو 800 إصابة بفيروس كورونا، في ميناء سيدني في أستراليا.

وكانت السفينة، ماجيستيك برينسيس، انطلقت من نيوزيلاندا، تحمل على متنها 4600 من الركاب، علاوة على أعضاء الطاقم، وهو ما يعني أن معدل الإصابة بالفيروس، بين الموجودين على متنها، يصل إلى 20 بالمائة.

ويذكر ذلك بتفشي الإصابات بالفيروس، على متن السفينة روبي برينسيس، عام 2020، عندما أصيب 900 راكب، على الأقل، توفي من بينهم 28 راكبا.

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