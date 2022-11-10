عرض مسرحية غنائية إسرائيلية قريبا بالمغرب

هبة بريس _ متابعة

وصل مدير المسرح القومي الإسرائيلي نوعام سيمل إلى المغرب لبحث إمكانية تنظيم عروض في الرباط للمسرحية الغنائية الإسرائيلية “كازابلان” التي تتحدث عن وصول يهود من شمال أفريقيا إلى إسرائيل في الخمسينات من القرن الماضي، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحكي مسرحية “كازابلان”، المستوحاة من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم والذي كتبه يغآل موسينزون عام 1954، قصة حب مستحيلة بين كازابلان، الشاب اليهودي الذي وصل لتوه من المغرب، وراحيل، وهي شابة يهودية أشكنازية.

ويسلط العمل الضوء على وجه الخصوص على الاختلافات الثقافية والاجتماعية التي تفصل بين المجتمعين (الشرقي والغربي داخل الشعب اليهودي)، على الرغم من أنهما كانا متجهين للعيش في نفس البلد.

وحسب موقع القناة الإسرائيلية “I24News” فإن “المغني الشهير إيتاي ليفي، والذي يعمل كعضو لجنة تحكيم برنامج غنائي شهير (النجم القادم)، سيلعب الدور الرئيسي في الإنتاج القادم من العرض الذي صدر في سبعينيات القرن الماضي، وسيعاد إصداره في إطار احتفالات الذكرى الـ 75 لاستقلال دولة إسرائيل”.

ويشار إلى أن الجالية اليهودية المغربية هي الأكبر في شمال إفريقيا، وأن حوالي 700 ألف إسرائيلي من أصل مغربي حافظوا في كثير من الأحيان على روابط قوية للغاية مع بلدهم الأصلي.

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