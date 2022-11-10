بيكيه يخرج عن صمته ويكشف سبب اعتزاله المفاجئ

2022-11-10 / 09:42
0
هبة بريس - وكالات

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، عن سبب إعلانه الاعتزال بصورة مفاجئة خلال شهر نوفمبر الجاري، وعدم الصبر حتى نهاية الموسم.

وقال بيكيه البالغ 35 عاما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “هناك العديد من الأسباب، ويعرف الناس بالفعل أنني في بداية الموسم عقدت جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز والذي أخبرني أنه سيكون من الصعب علي اللعب كأساسي”.

وأضاف: “لم تكن المشاعر من البداية هي الأفضل بشكل عام، ورأيت أن فترة التوقف هي فرصة لاتخاذ هذا القرار، ولطالما قلت إنني حين لن أكون مهما سأرحل، ولولا وجود إصابات في مركزي لكنت رحلت قبل شهر نوفمبر الجاري”.

وتابع: “لم أعد أشعر كما شعرت من قبل، ورأيت أنه لم يعد لي مكان، ولكن حين ظهرت الإصابات في خط الدفاع، قررت البقاء حتى فترة التوقف لكأس العالم”.

وختم: “ما حدث في وداع الكامب نو كان مذهلا بالنسبة لي، وأدركت مدى تقدير الجماهير لي، لكنه ليس وداعا لأنني سأستمر في الارتباط بالنادي”.

من جانب آخر، نقلت صحيفة “ماركا” المدريدية عن جوان بيكيه ومونتسبرات برنابيو، والدي جيرارد، تأكيدهما أن نجلهما قد قرر الاعتزال في هذا الوقت حتى “لا يخرج من الباب الخلفي”، وأنه اتخذ ذلك القرار بحثا عن الهدوء الذي يحتاجه لحل مشاكله مع شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا.

وكان بيكيه قد اختتم مسيرته بالحصول على بطاقة حمراء يوم الثلاثاء الماضي خلال مباراة برشلونة مع مضيفه أوساسونا، بالرغم من أنه لم يلعب، لكن تقرير الحكم خيل مانزانو أكد أن بيكيه تلفظ بألفاظ نابية تجاه أحد لاعبي الفريق الخصم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لائحة الأسود المونديالية.. بانون في القائمة و رحيمي يغيب و أخنوس مفاجأة الركراكي

لائحة الأسود المونديالية.. بانون في القائمة و رحيمي يغيب…

2022-11-10 / 13:04
Photo of رسميا.. الركراكي يختار حمد الله في قائمة أسود الأطلس بالمونديال

رسميا.. الركراكي يختار حمد الله في قائمة أسود الأطلس…

2022-11-10 / 12:25
Photo of الركراكي يكشف رسميا قائمة لاعبي أسود الأطلس لمونديال قطر

الركراكي يكشف رسميا قائمة لاعبي أسود الأطلس لمونديال قطر

2022-11-10 / 12:20
Photo of رونالدو يعترف: تمنيت اللعب مع سان جيرمان وميسي سيدفعني للاعتزال

رونالدو يعترف: تمنيت اللعب مع سان جيرمان وميسي سيدفعني…

2022-11-10 / 11:41
Photo of لقجع يهنئ لاعبات و مكونات الجيش الملكي بعد تأهلهن لنهائي عصبة الأبطال

لقجع يهنئ لاعبات و مكونات الجيش الملكي بعد تأهلهن…

2022-11-10 / 10:21
Photo of نهضة بركان يودع كأس الكونفدرالية الإفريقية

نهضة بركان يودع كأس الكونفدرالية الإفريقية

2022-11-09 / 23:22
Photo of كأس “الكاف”.. الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات

كأس “الكاف”.. الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات

2022-11-09 / 22:56
Photo of الجامعة تحدد موعد إعلان لائحة “الأسود”

الجامعة تحدد موعد إعلان لائحة “الأسود”

2022-11-09 / 19:33
Photo of مجموعة المغرب في مونديال قطر 2022.. قائمة منتخب كرواتيا

مجموعة المغرب في مونديال قطر 2022.. قائمة منتخب كرواتيا

2022-11-09 / 15:07
Photo of الجامعة تطرح تذاكر مباراة المغرب و جورجيا في الإمارات بأسعار رمزية للمشجعين

الجامعة تطرح تذاكر مباراة المغرب و جورجيا في الإمارات…

2022-11-09 / 13:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق