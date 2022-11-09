زكرياء الغافولي يتألق في “الحق يبان يبان”

نجلاء مزيان

طرح الفنان المغربي زكرياء الغافولي، جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

و تعامل الغافولي في أغنيته الجديدة “الحق يبان يبان”، على مستوى الكلمات مع الشاعر يونس آدم،والتوزيع مع أشرف بنصفية،فيما أشرف إدريس سبيل على إخراج الفيديو كليب.

و الجدير بالذكر أن آخر إصدارات الغافولي، هي أغنية “الاستقالة”، التي حظيت بإعجاب متابعيه و استطاعت تخطي عتبة المليون مشاهدة على موقع تحميل الفيديوهات العالمي يوتيوب.

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