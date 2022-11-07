فوزي لقجع

لقجع يؤكد: “لن نمنع هدايا الجالية لعائلاتهم وأقاربهم”

2022-11-07 / 16:28
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هبة بريس - لبنى أبروك

جدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نفي إشاعة فرض رسوم وتشديد المراقبة الجمركية على هدايا والأغراض الشخصية للجالية المغربية المقيمة بالخارج عند الدخول لأرض الوطن.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الإسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن التشريع في مجال الجمارك لم يتغير، ومعناه أن القوانين المرتبطة بالمراقبة الجمركية لم تتغير، مشيرا إلى أن الأمر لا يهم سوى العمليات التجارية.

وأضاف الوزير قائلا “المغاربة اللي كيسافرو برا وكيرجعو ولا المقيمين بالخارج مكاين حتى إجراءات متعلقة بأغراضهم الشخصية أو الهدايا اللي كيجيبو لأقاربهم وعائلاتهم.”

وشدد الوزير، على أن إدارة الجمارك لن تدخر أي جهد لتسهيل وتيسير سفريات ودخول وخروج أبناء الجالية المقيمين بالخارج أو المغاربة الذين يسافرون للخارج بشكل مؤقت.

وتابع قائلا “هناك تتبع يومي لعمل إدارة الجمارك بمختلف النقط الحدودية، كان عندنا علم بالشائعة وخدينا الوقت الكافي لنرى مدى تأثيرها قبل نفيها وتكذيبها، مشيرا الى أن تكذيب الشائعة اذا كان فيه ستتم معالجته” ومنوها بحرص السادة النواب على ضرورة التفاعل بسرعة مع الشائعات وتفنيدها

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