صورة تعبيرية

بمشاركة المغرب.. انطلاق فعاليات النسخة 29 لمهرجان الأردن المسرحي

2022-11-07 / 11:56
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هبة بريس

انطلقت مساء الأحد بالعاصمة عمان ، فعاليات النسخة ال29 لمهرجان الأردن المسرحي الذي ستعرض خلاله مسرحيات من عدة دول عربية ضمنها المغرب.

وتميز حفل افتتاح المهرجان ، الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية بتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين إلى غاية 14 نونبر الجاري ، بتكريم عدد من الوجوه المسرحية الأردنية البارزة ، وعرض المسرحية الأردنية “طبلة ” بحضور على الخصوص ، وزير الثقافة الأردني وضيوف المهرجان من عدة دول عربية .

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