اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بمراكش لتوقيف شخص عرض مواطنين للسرقة

2022-11-07 / 09:51
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هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مراكش لاستخدام سلاحه الوظيفي، في حدود الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف ليلة الأحد 6 نونبر الجاري، وذلك لحماية أحد المواطنين من اعتداء جسدي خطير وسرقة ممتلكاته من طرف شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المتدخل كان قد انتهى من دورية ليلية في حدود منتصف الليل، عندما تقدم منه أحد المواطنين يطلب النجدة بعدما تعرض للسرقة واعتداء خطير تسبب فيه كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية وتصويب ثلاث رصاصات استهدفت الكلب المهاجم.

وفي خضم هذا التدخل، أبدى المشتبه فيه المتورط في عملية السرقة وتحريض الكلب مقاومة عنيفة وعدم الامتثال، مما تسبب في إصابته بعيار ناري عندما كان الشرطي بصدد استهداف الكلب المهاجم، وهو الأمر الذي مكن من تحييد الخطر الصادر عنه وحماية المواطن الضحية.

وقد تم نقل الضحية المصاب، وكذا المشتبه فيه المتورط في هذه الأفعال الإجرامية، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحث قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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