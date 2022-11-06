سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا –

2022-11-06 / 12:30
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هبة بريس _ وكالات

سقطت طائرة ركاب كانت تقوم برحلة داخلية، في بحيرة فكتوريا بتنزانيا في ساعة مبكرة من اليوم الأحد بعد محاولة هبوط فاشلة في مطار بوكوبا بشمال غرب البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت عنه الشرطة المحلية.

وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغالي، في تصريحات صحافية في مطار بوكوبا “تعرضت طائرة تابعة لخطوط بريسيجن لحادث… سقطت في المياه على بعد قرابة 100 متر عن المطار”،مؤكدا أنه تم الشروع في عملية إنقاذ ركاب الطائرة.

ولم ترد معلومات فورية عن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، لكن تقارير إعلامية محلية ذكرت أن الرحلة التي أقلعت من العاصمة الاقتصادية دار السلام صوب بوكوبا المطلة على البحيرة كانت تقل زهاء 49 شخصا.

وأكد قائد الشرطة أن “الوضع تحت السيطرة وأن فرق الأمن تبذل كل جهدها لإنقاذ ركاب الطائرة”، وأصدرت خطوط بريسيجن، أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، بيانا مقتضبا أكدت فيه وقوع الحادث.

وقالت الخطوط “أُرسل فريق الإنقاذ إلى المكان وستُنشر مزيد من المعلومات خلال ساعتين”، ويأتي الحادث بعد خمس سنوات على مصرع 11 شخصا في تحطم طائرة تابعة لشركة تقوم برحلات السفاري، في شمال تنزانيا.

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