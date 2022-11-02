الداخلية تعزل 55 عضوا نجحوا في الانتخابات السابقة و تجردهم من مهامهم

2022-11-02 / 15:16
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت وزارة الداخلية عزل 55 عضوا نجحوا في الانتخابات السابقة و تجريدهم من مهامهم الانتدابية و ذلك بعد صدور أحكام نهائية تخصهم.

و في هذا الصدد، كشف تقرير لوزارة الداخلية بأن 55 عضوا تختلف مهامهم، نجحوا في الانتخابات الأخيرة، تم عزلهم و تجريدهم من مهامهم بسبب حالات التنافي و تنازع المصالح أو بسبب إقامة بعضهم خارج أرض الوطن.

و أوضحت الداخلية في تقريرها أن لائحة المعزولين من مهامهم الانتدابية تتضمن 55 عضوا من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية و 30 نائبا للرئيس و 7 أعضاء في الغرف المهنية.

و كشف الوزارة السالفة الذكر أن 30 قضية ما تزال حاليا رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة لاتخاذ المتعين فيها بحق منتخبين آخرين نجحوا في الانتخابات الماضية.

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تعليق واحد

  1. قرارات تصحيحية تقويمية إصلاحية لتدبير الشأن المحلي، نثمنها عاليا، العديد من المنتخبين مع كامل الأسف لا أهداف لهم سوى التسلل إلى مراكز القرار من أجل الاغتناء الللامشروع و و ضع كل العراقل أمام برامج التنمية بالكلام الفارغ و المواقف الشاذة التي لا قيمة لها ،فقط لهدف واحد التسلل إلى دوائر القرار و منها التموقع للحصول على الامتيازات المادية التي ستجعل منهم ملاكي عقارات و سيارات رباعية الدفع.

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