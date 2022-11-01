ارتفاع التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية بـ 25% 

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بحوالي 25 في المائة إلى نحو 22,53 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.

وأوضح بنك المغرب في وثيقة حول الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2022، أن هذه التمويلات تتعلق، على الخصوص، بالعقار بمبلغ قدره 18,66 مليار درهم، والاستهلاك (1,2 مليار درهم)، والتجهيز (2,37 مليار درهم) والخزينة (121 مليون درهم).

وبالموازاة مع ذلك، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع التزامات البنوك التشاركية إلى نحو 7,38 مليار درهم لدى البنوك، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

وبخصوص حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 30,9 في المائة إلى أزيد من 6,02 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 2,4 مليار درهم.

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