الدرهم يرتفع ب 1.62٪ مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1.62 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ، وانخفض نسبة 1.04 في المائة مقابل اليورو، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر 2022.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار بنك المغرب إلى أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2022، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 337,6 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وزيادة نسبتها 4,4 في المائة على أساس سنوي

وبلغ حجم تدخلات بنك المغرب الإجمالية خلال هذه الفترة 104,9 مليار درهم، من بينها 50,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و30,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البنكية، ذكر المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,7 مليارات درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 2 في المائة في المتوسط، مشيرا إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 26 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق يوم 27 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 42,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا نسبته 5 في المائة مقارنة بالأسبوع الفارط، ليستقر أداؤه السلبي منذ بداية السنة عند 19,6 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجع مؤشرات قطاع الاتصال بنسبة 9,7 في المائة، والبنوك 7,1 في المائة، والمباني ومواد البناء 2ر3 .

في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي الكيمياء و”شركات التمويل والخدمات المالية”، على التوالي ب7ر2 في المائة، و7ر1 في المائة.

أما في ما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 396,5 مليون درهم مقابل 585,6 مليون درهم قبل أسبوع. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 54,5 مليون درهم مقابل 111,8 مليون درهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0