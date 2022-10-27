ايمانويل ماكرون

العلاقات الفرنسية المغربية ..ماكرون يعترف بوجود توتر

2022-10-27 / 20:57
0

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا يسودها توتر موضحا ان سبب ذلك يعود الى “المهاجرين السريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية”

. وكشف الأخير أن فرنسا قامت بتشديد اللهجة مع البلدان المغاربية التي ترفض استقبال مواطنيها المتواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية. قبل ان يضيف ” لقد قلنا لهذه البلدان ” إذا لم تأخذوا هؤلاء الأشخاص الذين يجب أن يغادروا الأراضي الفرنسية سنواصل تقييد منح التأشيرات”.

و ذكر الرئيس الفرنسي، في تصرح ل ” فرانس 2 ” أن بلاده نجحت في غضون عامين من إرسال 3 آلاف مهاجراً سرياً إلى بلدانهم الأصلية ، مضيفاً أن السلطات رفعت من وتيرة طرد المهاجرين غير القانونيين في السنوات الأخيرة. مشددا على أنه سيقبل بالمهاجرين الذين يفيدون بلاده اقتصاديا و اجتماعياً ، و سيقف في وجه الذين يحدثون أزمات داخلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج والبيض.. ومغاربة يردون ب”المقاطعة”

ارتفاع صاروخي لأسعار الدجاج والبيض.. ومغاربة يردون ب”المقاطعة”

2022-10-25 / 10:33
Photo of خبير يعدد أسباب رفع المغرب ميزانية الدفاع

خبير يعدد أسباب رفع المغرب ميزانية الدفاع

2022-10-24 / 23:43
Photo of إندونيسيا.. مقت_ل 14 شخصا إثر حريق بسفينة للركاب

إندونيسيا.. مقت_ل 14 شخصا إثر حريق بسفينة للركاب

2022-10-24 / 23:13
Photo of العلمي يتباحث بالرباط مع “الفريق البرلماني “أوربا المتجددة””

العلمي يتباحث بالرباط مع “الفريق البرلماني “أوربا المتجددة””

2022-10-24 / 21:42
Photo of أول بلد بالعالم “يمنع” ظهور إصابات جديدة بالإيدز

أول بلد بالعالم “يمنع” ظهور إصابات جديدة بالإيدز

2022-10-23 / 09:11
Photo of طقس الاحد ..حار بالأقاليم الصحراوية

طقس الاحد ..حار بالأقاليم الصحراوية

2022-10-23 / 08:56
Photo of تطوان.. إيقاف 3 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المخدرة والكوكايين

تطوان.. إيقاف 3 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المخدرة…

2022-10-22 / 13:46
Photo of مجموعة العمل المالي تقرر إيفاد خبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب

مجموعة العمل المالي تقرر إيفاد خبراء للقيام بزيارة ميدانية…

2022-10-21 / 23:12
Photo of خبير اقتصادي ..باريس في حاجة للمغرب لكن ليس بمنظور مستعمرة

خبير اقتصادي ..باريس في حاجة للمغرب لكن ليس بمنظور…

2022-10-21 / 22:55
Photo of محلل سياسي..استراتيجية المغرب الدفاعية تتطلب رفع ميزانية الجيش

محلل سياسي..استراتيجية المغرب الدفاعية تتطلب رفع ميزانية الجيش

2022-10-21 / 22:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق