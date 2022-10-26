ابتدائية تمارة تدين “فتيحة روتيني اليومي” وزوجها بسنتين حبسا نافذا
هبة بريس _ الرباط
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، الأربعاء، بسنتين حبسا نافذا في حق فتيحة التي تشتهر بفيديوهات ما يسمى بـ”روتيني اليومي” وفي حق زوجها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم.
وأدانت المحكمة فتيحة وزوجها بالإخلال العلني بالحياء وإعطاء القدوة السيئة للأبناء والأطفال، والتحريض على ارتكاب جنحة.
وكانت المحكمة رفضت طلب الدفاع الرامي إلى إجراء خبرة نفسية على المتهمة، وإيفاد مفوض قضائي قصد التوجه إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية في مدينة سلا؛ وهو المستشفى الذي تتابع فيه فتيحة علاجها من مرض القلق العصبي، وهو أحد الأمراض النفسية، منذ 27 يوليوز من السنة الماضية.
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18 تعليقات
فتيحة متزوجة ؟ عشنا وراينا العجب .
العقبة لآخرين ان شاء الله عيقو بزاف ولى بنادم يبيع راسو وشرفو و عرضو على ود لفلوس
انا بغيت لباباهم الإعدام باش توقف هاد الحموضة
الله على راحة الله غادي نتهناو واحد العامين ، عقب لي باقيين
هادوك الوليدات اشنو المصير ديالهم لا اب لا ام لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
باش تكون عبرة للاخرين
خصهوم تشديد العقوبة سنتين معطوهوم والو
قليلة فى حقهم استهلو كثير .حسبي الله ونعم الوكيل.
جبرتهوم حيط قصير المسروليين كبار تا حد ميهظر معاهوم
حسبي الله ونعم الوكيل البعد عن الله والدين فين تيوصل
لتكون عبرة لغيرها ودبا تمشي أدير الروتيني فالحبس
هي تستاهل اما راجلها غير مشا فيها مگدم بقاو فيها غير ولادها الله يكون معاهم
هادوك لوليدات مساكن اشنو ذنبهم
الله يدير تاويل الخير دوك الوليدات مساكن الله ينزل الرحمة على قلوب المحسنين يتهلاو فيهم
لاحول ولاقوة الا بالله شتي الضحك الباسل فين كيوصل
والله لعضيم الا خصهوم 10 سنين عيقو لعوقبا لشي بعضين
كل واحدة فكرت في روتيني فاضح يكون مصيرها السجن شوهتو سمعة المرأة المغربية الله يعطيكم الذل
قليلة جدآ لان خصها إعادة التربية