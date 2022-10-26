ابتدائية تمارة تدين “فتيحة روتيني اليومي” وزوجها بسنتين حبسا نافذا

هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، الأربعاء، بسنتين حبسا نافذا في حق فتيحة التي تشتهر بفيديوهات ما يسمى بـ”روتيني اليومي” وفي حق زوجها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم.

وأدانت المحكمة فتيحة وزوجها بالإخلال العلني بالحياء وإعطاء القدوة السيئة للأبناء والأطفال، والتحريض على ارتكاب جنحة.

وكانت المحكمة رفضت طلب الدفاع الرامي إلى إجراء خبرة نفسية على المتهمة، وإيفاد مفوض قضائي قصد التوجه إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية في مدينة سلا؛ وهو المستشفى الذي تتابع فيه فتيحة علاجها من مرض القلق العصبي، وهو أحد الأمراض النفسية، منذ 27 يوليوز من السنة الماضية.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 2 9