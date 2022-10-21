رفضا لمشروع قانون…المحامون يحتجون أمام وزارة العدل

هبة بريس _ الرباط

نظم المحامون صباح يومه الجمعة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.

واعتبر المحامون المحتجون أن مسودة المشروع انفرادية وسلطوية، وتعد انتكاسة مهنية للدفاع.

وأكد المحتجون أن هذه المسودة تشكل مسا خطيرا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتتضمن تراجعات كبيرة وضربا للمكتسبات، مطالبين بسحبها وإقرار قانون يستجيب للمطالب.

و رفع المحامون شعارات ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي من قبيل “المحاماة حرة حرة والوزير يطلع برا”، وعبروا عن سخطهم من الطريقة التي يدبر بها القطاع، معتبرين أنه ضد الحقوق وضد العدالة

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