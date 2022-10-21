رفضا لمشروع قانون…المحامون يحتجون أمام وزارة العدل
هبة بريس _ الرباط
نظم المحامون صباح يومه الجمعة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
واعتبر المحامون المحتجون أن مسودة المشروع انفرادية وسلطوية، وتعد انتكاسة مهنية للدفاع.
وأكد المحتجون أن هذه المسودة تشكل مسا خطيرا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتتضمن تراجعات كبيرة وضربا للمكتسبات، مطالبين بسحبها وإقرار قانون يستجيب للمطالب.
و رفع المحامون شعارات ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي من قبيل “المحاماة حرة حرة والوزير يطلع برا”، وعبروا عن سخطهم من الطريقة التي يدبر بها القطاع، معتبرين أنه ضد الحقوق وضد العدالة
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11 تعليقات
والله العظيم أكبر المفسدين هم المحامون، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتسمسير في القضايا، إلا القلة القليلة الذين يحترمون المهنة ولا يمكن أن تتخيلو معي كيف يستولون على نفقة الأبناء، تعويضات حوادث السير يتقاضون اتعابهم قبل وضع الملف بالمحكمة وبعد الحكم يأخذون نسبة تصل إلى 35% بالضغط عليك للتوقيع على تنازل مادي مهم جداً، وجب تطبيق القانون عليهم ولك منا جزيل الشكر السي وهبي
هؤلاء من لهم دور كبير في ارساء العدل و الحرية في المجتمع
تحية للاحرار المرجو دعم متل هؤلاء
عندم يشتتكي المحامي عن الحقوق ماذا نقول عن حقوق المواطن العادي
المواطن يحتج المحامون يحتجون …. كولشي يحتج على من؟ الله اعلم
ناضلوا مع الشعب واش انتما حاسبين روسكم ماشي اولاد الشعب يد في يد من أجل كرامة وحرية وعدالة إجتماعية
هل لنا عدالة في الزريبة لمدا التظاهرات وانت المحامون اكبر نصابة
المهنة الوحيدة لي الناس ديالها ديما على بال لا يخافون ولا يهابون. كيشدو حقهم بيديهم
تبارك الله دغيا دارو رد فعل ماشي بحال الاساتدة
سماسرة القانون
وفقكم الله لما فيه الخير يجب الإستمرار من أجل تحقيق العدالة لكم كل الإحترام والتقدير
لهم الحق والدستور يكفل لهم ذلك فهم في دولة المؤسسات والقانون