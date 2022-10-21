ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. إيقاف شخص بالمحمدية

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة المحمدية قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي النصر بالمدينة، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري مكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة.

وقد تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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