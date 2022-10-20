تارودانت : مختل عقلي يهجم على قائد والساكنة تدق ناقوس الخطر

2022-10-20 / 14:23
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض قائد الملحقة الثالثة بمدينة أولاد التايمة بإقليم تارودانت ، مساء أمس الأربعاء 19 اكتوبر، لاعتداء من طرف شخص مختل عقلي، بعدما قام الاخير بتهشيم سيارة المصلحة بالشارع العام .

ووفق شهود عيان ، فإن المختل العقلي، إصابته نوبة هستيرية وتوجه صوب سيارة القائد ليهشم الزجاج، قبل أن يتدخل مواطنون بالشارع العام، لتوقيفه وتهدئته من النوبة النفسية التي المت به .

وضعية تتنامى وسط صمت المسؤولين ، بعدما انتشرت عمليات إعتداء المختلين العقليين على السكان، كما أن مدينتي اولاد التايمة وتارودانت، شهدت في السنوات الأخيرة قدوم العشرات من المختلين يجوبون الشوارع والساحات العمومية، دون أن تتوفر لهم ظروف العلاج بالمؤسسات الإستشفائية بالاقليم او بالمدن المجاورة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. الحكومة ترفع تعويضات أساتذة التعليم العالي

رسميا.. الحكومة ترفع تعويضات أساتذة التعليم العالي

2022-10-20 / 15:00
Photo of لأول مرة .. نجاح عملية جراحية لعلاج الاكتئاب

لأول مرة .. نجاح عملية جراحية لعلاج الاكتئاب

2022-10-20 / 11:24
Photo of إيقاف شخصين تورطا في تنظيم عملية اقتحام لمليلية المحتلة

إيقاف شخصين تورطا في تنظيم عملية اقتحام لمليلية المحتلة

2022-10-20 / 11:15
Photo of بعد أشهر من وفاته باليونان.. جثمان “سعيد بن عمرو” يصل للمغرب

بعد أشهر من وفاته باليونان.. جثمان “سعيد بن عمرو”…

2022-10-20 / 11:00
Photo of مباراة الرجاء وحسنية أكادير.. إيقاف 31 شخص وإصابة 6 أمنيين بجروح

مباراة الرجاء وحسنية أكادير.. إيقاف 31 شخص وإصابة 6…

2022-10-20 / 10:18
Photo of طنجة.. التحقيق مع موظف أمن متورط في التزوير

طنجة.. التحقيق مع موظف أمن متورط في التزوير

2022-10-20 / 09:40
Photo of طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-10-20 / 09:06
Photo of الوزير الصديقي يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي بإقليم صفرو

الوزير الصديقي يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي بإقليم صفرو

2022-10-19 / 23:45
Photo of نقابة تصف العرض الحكومي بمراجعة الضريبة على الدخل ب”الهزيل”

نقابة تصف العرض الحكومي بمراجعة الضريبة على الدخل ب”الهزيل”

2022-10-19 / 21:03
Photo of الناظور.. الأمن يوقف منتحل هوية مسؤول قضائي

الناظور.. الأمن يوقف منتحل هوية مسؤول قضائي

2022-10-19 / 20:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق