تارودانت : مختل عقلي يهجم على قائد والساكنة تدق ناقوس الخطر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض قائد الملحقة الثالثة بمدينة أولاد التايمة بإقليم تارودانت ، مساء أمس الأربعاء 19 اكتوبر، لاعتداء من طرف شخص مختل عقلي، بعدما قام الاخير بتهشيم سيارة المصلحة بالشارع العام .

ووفق شهود عيان ، فإن المختل العقلي، إصابته نوبة هستيرية وتوجه صوب سيارة القائد ليهشم الزجاج، قبل أن يتدخل مواطنون بالشارع العام، لتوقيفه وتهدئته من النوبة النفسية التي المت به .

وضعية تتنامى وسط صمت المسؤولين ، بعدما انتشرت عمليات إعتداء المختلين العقليين على السكان، كما أن مدينتي اولاد التايمة وتارودانت، شهدت في السنوات الأخيرة قدوم العشرات من المختلين يجوبون الشوارع والساحات العمومية، دون أن تتوفر لهم ظروف العلاج بالمؤسسات الإستشفائية بالاقليم او بالمدن المجاورة .

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