إيقاف شخصين تورطا في تنظيم عملية اقتحام لمليلية المحتلة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغان من العمر 28 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التحضير لتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية عن طريق تسلق السياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن وجدة قد فتحت بحثا قضائيا، صباح يوم أمس الأربعاء، على خلفية ضبط 55 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من دول السودان وتشاد والجزائر، من بينهم 13 قاصرا، ولجو التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، قبل أن تقود التحريات المنجزة إلى تحديد هويتي المشتبه فيهما المتورطين في التخطيط والتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر اقتحام السياج الفاصل ما بين الناظور ومليلية.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهما بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغلانه من حجز 274 أداة حديدية تستعمل في تسلق الأسيجة المعدنية، علاوة على حجز مجموعة من جوازات السفر في اسم الغير، وجهاز حاسوب محمول ومبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية وإيصالات لتحويلات مالية، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الرئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة الضالعين في هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1