مباراة الرجاء وحسنية أكادير.. إيقاف 31 شخص وإصابة 6 أمنيين بجروح
أسفرت الترتيبات الأمنية التي وضعتها ولاية أمن الدار البيضاء لتأمين مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي وحسنية أكادير، مساء أمس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، عن ضبط سيارة نفعية كانت قادمة من مدينة أكادير وعلى متنها تسعة أشخاص من فصيل المشجعين، من بينهم قاصر، والذين تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء وقطع حديدية وقنينات فارغة وأحجار يشتبه في حيازتها بغرض ارتكاب أعمال مرتبطة بالشغب الرياضي.
وقد تم توقيف المعنيين بالأمر على مستوى السد الأمني عند مدخل مدينة الدار البيضاء، حيث تم حجز الأسلحة البيضاء والأدوات الراضة المضبوطة، وإيداع المركبة بالمستودع البلدي، بينما تم إخضاع الموقوفين الراشدين لتدبير الحراسة النظرية والقاصر تم وضعه تحت المراقبة على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
وفي سياق هذه العمليات الأمنية، أوقفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كذلك 31 شخصا إضافيا، من بينهم 18 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في التراشق بالحجارة وإحداث أعمال الشغب واستهلاك المخدرات وإصابة موظفين عموميين بجروح أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية لتأمين المباراة.
وقد تسببت هذه الأعمال الإجرامية في إصابة ستة موظفين للشرطة بجروح، تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى، كما تم إلحاق خسائر مادية طفيفة بمركبتين للأمن الوطني.
وتواصل ولاية أمن الدار البيضاء أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في أعمال الشغب المرتبط بهذه المباراة، بغرض توقيفهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة.
11 تعليقات
على الجامعة ان تثبت الكاميرات المراقبة داخل الملاعب للحد من الشغب ..
Ceاصبحنا نعيش في حالة حرب عند اجراء اي مقابلة في كرة القدم انه التسيب والفوضى والاستهتار بالقانون
الشغب داخل الملاعب يعطي صورة سيئة لبلادنا ..
تكرار نفس الأحداث ونفس السيناريوهات داخل الملاعب..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نفس السيناريو الاعتقالات السجن كسر ممتلكات الملاعب..
يجب منع القاصرين والجانحين وذوي السوابق العدلية الذين يتحدثون الشغب..
لم نحصد من الكرة سوى المشاكل والشغب ..
شغب الملاعب ظاهرة خطيرة يعاقب عليها القانون ونتمنى من القضاء أن يشدد العقوبة على المتهمين..
دائما حالة العود للشعب وعلى رجال الامن القبض على المشاغبين وتقديمهم للعدالة..
رأيي ان يتم وقف هذه البطولة الكروية التي لم يستطع مدبروها،المشغولون فقط بالبزنس الرياضي و المظاهر الكاذبة، لحد الآن إقناع متابعي هذه الرياضة و مشجعي مختلف فرقها بأنها مجرد رياضة و ترفيه و ليست بورصة لكسب الملايين و لا ساحة للمصارعة و لتبادل العنف اللفظي و البدني.
لذلك يجب وقف هذه البطولة التي تحولت لكل شيء سوى أنها ممارسة رياضية بكل ما يعني ذلك من تربية و أخلاق رياضية، تمام كما نلاحظه في العديد من الرياضات الأخرى و التي قد تبدو في ظاهرها أنها متسمة بالعنف لكنها رياضات أخلاقية بامتياز.
يجب القطع مع هذه الفوضى بالضرب بيد من حديد على كل المشاغبين الذين يخربون ممتلكات المواطنين وكذا واجهات المؤسسات العمومية والخاصة ويخلقون الرعب في نفوس المارة كما يفسدون طعم الفرجة على الجماهير التي تحج الى الملاعب واطالب بانزال اقصى العقوبات في حقهم من اجل القضاء على هذه الظاهرة الوحشية التي تمس بسمعة الرياضة والرياضيين