مباراة الرجاء وحسنية أكادير.. إيقاف 31 شخص وإصابة 6 أمنيين بجروح

هبة بريس

أسفرت الترتيبات الأمنية التي وضعتها ولاية أمن الدار البيضاء لتأمين مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي وحسنية أكادير، مساء أمس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، عن ضبط سيارة نفعية كانت قادمة من مدينة أكادير وعلى متنها تسعة أشخاص من فصيل المشجعين، من بينهم قاصر، والذين تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء وقطع حديدية وقنينات فارغة وأحجار يشتبه في حيازتها بغرض ارتكاب أعمال مرتبطة بالشغب الرياضي.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر على مستوى السد الأمني عند مدخل مدينة الدار البيضاء، حيث تم حجز الأسلحة البيضاء والأدوات الراضة المضبوطة، وإيداع المركبة بالمستودع البلدي، بينما تم إخضاع الموقوفين الراشدين لتدبير الحراسة النظرية والقاصر تم وضعه تحت المراقبة على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وفي سياق هذه العمليات الأمنية، أوقفت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كذلك 31 شخصا إضافيا، من بينهم 18 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في التراشق بالحجارة وإحداث أعمال الشغب واستهلاك المخدرات وإصابة موظفين عموميين بجروح أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية لتأمين المباراة.

وقد تسببت هذه الأعمال الإجرامية في إصابة ستة موظفين للشرطة بجروح، تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى، كما تم إلحاق خسائر مادية طفيفة بمركبتين للأمن الوطني.

وتواصل ولاية أمن الدار البيضاء أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في أعمال الشغب المرتبط بهذه المباراة، بغرض توقيفهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة.

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