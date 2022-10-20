طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، شمال المنطقة الشرقية، منطقة سوس، الريف والشمال-الغربي.

غائمة جزئيا بالأطلس، الريف والشمال الغربي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 22 و27 درجة بكل من سوس، الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستكون ما بين 14 و22 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض مقارنة مع البارحة.

وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل

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