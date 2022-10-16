السنتيسي: الخطاب الملكي يحمل رسائل عميقة وصريحة

هبة بريس

أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يحمل رسائل عميقة وصريحة لرفع تحدي الماء والنهوض بمجال الاستثمار.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أنه رغم المجهودات التي بذلت منذ سنوات لاستدامة الموارد المائية الحيوية والضرورية لاستمرار أي نشاط إنتاج”، إلا أن جلالة الملك أكد على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في تشيد السدود والتعجيل بتنزيل المخطط الوطني الأولوي للماء ( 2020 – 2027 )، وكذا الحرص على التصدي لعشوائية استغلال الموارد المائية ومختلف الأليات الكفيلة بضمان الأمن المائي كتحدي وطني وعالمي .

وبخصوص التوجيهات الملكية، الخاصة بموضوع الاستثمار، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن مضمون الخطاب الملكي السامي، يعلق آمالا كبيرة على الأثر الإيجابي الذي يمكن لميثاق الاستثمار أن يحدثه في جذب الاستثمارات الأجنبية عموما ومغاربة العالم خاصة، علاوة على خلق دينامية جديدة من شأنها تعزيز مصادر تمويل التدخلات الاجتماعية للدولة، لاسيما ورش الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل.

وفي هذا الإطار ـ يضيف السنتيسي ـ أن الخطاب الملكي السامي يحث على رفع جميع العراقيل أمام الاستثمار ، مسجلا أن التوجيه الملكي يحيلنا على استمرار تعثر بعض الأوراش المواكبة التي يجب أن تحظى بالأولوية وعلى رأسها تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، في ظل وجود الترسانة التشريعية واستمرار الحاجة للفاعلية وإحداث الأثر وهذا يتطلب مزيدا من العمل لجلب الاستثمار وفي صدارة ذلك دور القطاع البنكي المطالب بتمويل جيل جديد من المقاولين.

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