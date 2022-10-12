وجدة أنجاد : تنظيم حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي

هبة بريس _ وجدة

في إطار العناية بصحة الأم والطفل والتي تعتبر من أولويات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019-2023.

نظمت بالمركز الصحي النعيمة والمركز الصحي القروي سيدي موسى لمهاية، وبشراكة مع الجمعية المغربية للقابلات جهة الشرق ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعمالة وجدة أنجاد، أياما تحسيسية يوم الخميس 06 أكتوبر ويوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وذلك عبر توجيه مجموعة من الرسائل التواصلية والتحسيسية الضرورية لفائدة النساء (خاصة في إطار الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي) والأطفال أقل من 6 سنوات خاصة المصابين بأمراض التنفس والذين يعانون من اضطرابات في النمو كما استفادت هذه الفئة من استشارات طبية (الطب العام، النساء والتوليد، طب الاطفال)،وتمريضية .

وهي مناسبة تدعو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوجدة أنجاد، النساء التي تتراوح أعمارهن بين 40 و69 سنة إلى التوجه إلى المراكز الصحية من أجل الاستفادة من الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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