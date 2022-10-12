السعودية تجدد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس _ و م ع

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء بنيويورك، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، أن المبادرة التي قدمها المغرب تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مسجلا أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن، وفقا لقراراته التي صدرت منذ العام 2007.

وأبرز الدبلوماسي أن بلاده تعبر عن دعم ومساندة الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وذكر، في هذا الصدد، بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب المسؤول السعودي بالجولة الإقليمية التي قام بها في يناير الماضي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، معربا عن تطلع بلاده إلى الاستمرار في عقد المشاورات بين الأطراف المعنية.

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