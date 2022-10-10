أمن الرباط يوقف شخصا سرق سيارة وحاول دهس شرطي

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه ومشاركه في عملية سرقة استهدفت سيدة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، مكنت من الاستيلاء على سيارتها الخاصة ومتعلقاتها الشخصية، فضلا عن ارتكاب محاولة سرقة أخرى استهدفت سائق سيارة تمكن من الفرار.

وقد أفضى تدخل لعميد شرطة من إجهاض استكمال المشتبه فيهما لأفعالهما الإجرامية، حيث تمكن من مطاردتهما وتوقيف أحد المشتبه فيه الذي كان على متن دراجة نارية، فيما تمكن المشارك الثاني من الفرار على متن السيارة المسروقة بعدما حاول دهس موظف الشرطة والتسبب في خسائر مادية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عُهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0