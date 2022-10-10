طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تكون زخات رعدية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة الغربية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الريف وهضاب الفوسفاط.

كما يرتقب أن تخيم سحب آتية من الجنوب على جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث ستهيئ الفرصة لنزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محليا، بينما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا مع قطرات متفرقة بأقصى الجنوب الغربي للمملكة، مع كتل ضبابية مصحوبة بقطرات متفرقة قرب السواحل.

وستكون الأجواء حارة نوعا ما بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 26 درجة شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وبأقصى الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 15 و22 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بشمال وشرق ووسط المملكة، وستعرف بعض الارتفاع بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج على طول سواحل المحيط.

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