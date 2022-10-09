ثلاث سنوات سجنا نافذا لعضو جماعي و موظفين بسبب التزوير

هبة بريس - متابعة

قررت المحكمة الإبتدائية ببني ملال، ادانة عضو جماعي و موظف بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة و موظفا آخر من جماعة أولاد كناو بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و60 ألف درهم.

وأصدرت المحكمة ، أحكاما حبسية نافذة في حق سبعة أشخاص آخرين تراوحت ما بين 3 سنوات وسنتين، وسنة، و3 أشهر موقوفة التنفيذ.

وتوبع المشتبه فيهم في قضية تتعلق بتزوير عقود البيع والشراء الخاصة ببقع أرضية بأدوز بالجماعة المذكورة، وتسهيل التجزيء السري.

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