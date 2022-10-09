وزارة “بنموسى” تمنع الأساتذة من الدروس الخصوصية المؤدى عنها وتتوعد المخالفين بالتوقيف
يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في طريقها للقطع مع الدروس الخصوصية، التي أنهكت الأسرة وأثرت على العملية التعليمية التعلمية داخل الفصول الدراسية، حيث هددت المديرية الإقليمية لوازرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطانطان، الأستاذة المزاولين للدروس الخصوصية المؤدى عنها بـ”التوقيف الفوري عن العمل”، في حال تم ضبطهم.
ووجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي بطانطان مذكرة إلى مديري مؤسسات التعليم العمومي ينبهم فيها لكون الدروس الخصوصية تتعارض مع القوانين المؤطرة لمهنة التدريس.
ونبه مندوب التعليم بطانطان الى ان “ممارسة هذه الأنشطة من طرف هيئة التدريس وكافة الأطر المنتمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا أو موظفي الدولة على وجه العموم تعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، الذي يعتبر الإطار القانوني الذي يحدد التزامات وواجبات الموظف”.
وأشار المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بطانطان الى انه “يمنع منعا باتا مزاولة الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي تعتبرها المذكرة الوزارية إخلالا خطيرا بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف والمحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة”.
كما اشار الى ان “المذكرة الوزارية عدد 14/233 تار 11 دجنبر 2014 في شأن الساعات الإضافية الخصوصية المؤدى عنها، اعتبرت هذه الممارسات تدخل في إطار ارتكاب الموظف للخطأ المهني الذي يستوجب التوقيف الفوري وتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظف المخالف”.
20 تعليقات
احسن قرار تبناه النظام التعليمي بالمغرب في إطار اصلاح المنهج التربوي
كان لاابد من خلق اطار قانوني لمحاربة هؤلاء الشفارة و تقديمهم للعدالة….
قرار صائب في ظل تفشي الساعات الخصوصية على حساب الساعات الرسمية وما يصحب ذلك من ابتزاز مالي وتجارة
صراحة هذا قرار جيد ،كم من أستاذ يلزم على تلاميذه الدروس الخصوصية المؤدى عنها ومن رفض فالويل له …سيصبح من المغضوب عليهم.
نتمنى أن يطبق هذا القرار كما كتب بالحرف
احسن ما فعلتم من اجل تكافئ الفرص بين التلاميذ
إيو أللا الوزارة تهلاو في الأساتذة مزيان بش ما يديروش الدروس الخصوصية،
أصبح الأستاذ آخر طبقة في المجتمع.
فرصة ملائمة للمعطلين وحاملي الشهادات العليا للاستفادة من مداخيل الحصص الاظافية
هذا سوف يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لكن بين تلاميذ التعليم العمومي يفقط٠أما مع تلاميذ التعليم الخصوصي فستتسع الهوة
الله يرحم ليكم الوالدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله خطوة جيدة يجب الحرص على تفعيلها وتطبيقها بكل مسؤولية. اللهم من أراد لهذا البلد الخير للجميع فاعنه عليه ومن أراد له عكس ذلك فانتقم منه شر الانتقام. اللهم كن ولي المستضعفين في كل مكان.
قرار صائب السيد الوزير .
أتحدث من واقع التجربة : عملت أستاذا لمادة الرياضيات لمدة 17 سنة و رأيت العجب . التلاميذ لاينتبهون لما أكتبه أو أشرحه و عندما تسأل عن السبب ؟ الجواب هو أن التلميذ له من يحل له التمارين و المسائل خارج القسم ( الحصص الإضافية) و الأخطر أنهم يرسلون لهم الأجوبة أثناء الفروض و الإمتحانات .
و اساتذة المواد العلمية ( إلا القليل) يتكاسلون في الحصص الرسمية و اللي بغا يفهم يخلص على برا .
و لا حول و لاقوة الا بالله .
و فقكم الله يا سعادة الوزير .
على ما يظهر ان الوزير قد فقد البوصلة من جديد فهل الوزير حين تتعد مهامه [النموذج التنموي ] هل يعمل كمتظوع فالمطلوب من الوزير تحفيز المدرس لترك دروس الدعم لا قمعه ماديا ومعنويا ووضعه في موقع االمتهم فالتعليم يلزمه وزير كفؤ وابن الميدان وله ما له في الخروج بالقطاعات من الازمات وان تكون له ميزة روح الفريق لا شخص باقي ما دار والو وهاز العصا على الفريق دياالو
عطيوا للناس فلوسهم الرتب و الترقيات ، و زيدوا للناس في السالير كيما درتو مع أساتذة التعليم العالي ، راه كلشي غلا و زاد ، السالير الحالي ما مافيش ، فقرتوا الأستاذ و باغيين غي تشوهوا فيه.بقات غي فالسوايع
لماذا لا تفعل دروس الدعم للتلاميذ ضعيفي المستوى داخل المؤسسات نفسها وتضاف هذه الساعات الاضافية في جدول حصص الاستاذ.
المطلوب من المعارضين لهذا القرار أن يكتبوا على الأقل جملا صحيحة، عيب وعار أن تكونوا منتمين إلى قطاع التربية والتكوين 🙄.
لا بد تعميم هذا القانون على سائر الموظفين العموميين من أساتذة جامعيين وأطبتء ومهندسين في كل القطاعات وتقنيين خاصة في الجماعات المحلية وممرصيين وعلم حرا وقبل ذلك وجب محاربة المرتشين من كل الادارات العمومية خاصة اعوام السلطة لكل اوصافهم .اما الحائط القصير تي رجال التعليم في التبتدائي والاعدادي والثانوي فيها محاصرتهم بالمذكرات
وا سير عطيي للناس رزقهم الترقيات بغيتو تجيفوه هذا هو الاصلاح دابا يتصلح الي بقيتوا غاديين فطريق تفقيير الاستاذ غادي يتصلح التعليم وتسناوا.
المضحك ان جل المعلقين المطبلين لهذا القرار لم يستوعبوا جيدا فحوى الموضوع.المقصود هنا هو منع أي أستاذ تقديم بساعات إضافية لتلامذته بمقابل مادي. اما ان يقوم الأستاذ بتقديم ساعات روس دعم ليلية في مدارس حرة بالمقابل،فهذا ليس ممنوعا بالمرة لأنه يدخل في إطار العمل الحر لتحسين الدخل.