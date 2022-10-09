وزارة “بنموسى” تمنع الأساتذة من الدروس الخصوصية المؤدى عنها وتتوعد المخالفين بالتوقيف

هبة بريس - الرباط

يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في طريقها للقطع مع الدروس الخصوصية، التي أنهكت الأسرة وأثرت على العملية التعليمية التعلمية داخل الفصول الدراسية، حيث هددت المديرية الإقليمية لوازرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطانطان، الأستاذة المزاولين للدروس الخصوصية المؤدى عنها بـ”التوقيف الفوري عن العمل”، في حال تم ضبطهم.

ووجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي بطانطان مذكرة إلى مديري مؤسسات التعليم العمومي ينبهم فيها لكون الدروس الخصوصية تتعارض مع القوانين المؤطرة لمهنة التدريس.

ونبه مندوب التعليم بطانطان الى ان “ممارسة هذه الأنشطة من طرف هيئة التدريس وكافة الأطر المنتمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا أو موظفي الدولة على وجه العموم تعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، الذي يعتبر الإطار القانوني الذي يحدد التزامات وواجبات الموظف”.

وأشار المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بطانطان الى انه “يمنع منعا باتا مزاولة الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي تعتبرها المذكرة الوزارية إخلالا خطيرا بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف والمحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة”.

كما اشار الى ان “المذكرة الوزارية عدد 14/233 تار 11 دجنبر 2014 في شأن الساعات الإضافية الخصوصية المؤدى عنها، اعتبرت هذه الممارسات تدخل في إطار ارتكاب الموظف للخطأ المهني الذي يستوجب التوقيف الفوري وتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظف المخالف”.‏

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