“المخدرات ” وأقراص “الهلوسة” تورطان أربعينيا

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، صباح يوم الأحد 9 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إرتكابه حادثة سير مادية على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة برشيد، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل سيارته عن العثور بحوزته على 51 كيلوغرام من مخدر الشيرا و 21 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، فضلا عن مبالغ مالية وهواتف نقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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