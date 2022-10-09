تسجيل 7 إصابات جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.093 في المغرب.

وفيما يخص مجموع التحاليل المنجزة، فقد بلغ 12.606.978 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

أفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 37 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.683.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0