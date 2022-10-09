لليوم الثالث على التوالي…دواوير بسطات بدون ماء

محمد منفلوطي_هبة بريس

تعيش العديد من الدواوير التابعة لجماعة امزورة باقليم سطات، على وقع العطش بعد توقف خدمات الماء الصالح للشرب لليوم الثالث على التوالي.

وكشفت مصادر هبة بريس، أن حالة من الغضب والاستياء والتذمر تخيم على ملامح العديد من المواطنين بمعظم الدواوير لاسيما بمنطقة السدرة والدواوير المجاورة لها، جراء توقف خدمات مياه الشرب، مطالبين بحقهم المشروع المتمثل في الاستفادة من خدمات هذه المادة الحيوية.

فهل ستتحرك الجهات الوصية لانقاذ الموقف وتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على خدمات الماء ووضع حد لظاهرة الانقطاعات المتكررة التي طالت حتى المؤسسات التعليمية وما سببته من عطش حتى على مستوى التلاميذ؟ أم أن سياسة التماطل ستبقى هي السمة البارزة في هذا الموقف؟ وهل ستعمل الجهات المعنية على تفعيل منطوق المادة 156 من دستور 2011 المتعلقة بتحسين استقبال المرتفقين بالادارات العمومية المغربية كأحد الأولويات الرئيسية الهادفة الى استعادة علاقة الثقة بين الإدارة والمواطنين، وذلك تطبيقا لمضمون هذه المادة من دستور المملكة التي تنص صراحة على: ” تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها.”

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