درك أشتوكة يفكك عصابة الضيعات الفلاحية ويداهم مستودعات سرية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أكبر العمليات الأمنية بسوس، داهمت مصالح الدرك بسرية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها، مستودعات سرية بكل من مدينتي أيت ملول وتيزنيت، كانت العصابة الإجرامية قد خصصتها لإخفاء المسروقات من التجهيزات ومواد فلاحية مسروقة .

وكانت سرية الدرك ببيوكرى، قد باشرت عملية تحقيقاتها، مباشرة ، بعدما تقدم سائق سيارة فلاحية ” بيكوب” بشكاية، بعد تعرضه للتعنيف من طرف أفراد العصابة، وتكبيله، وسرقة سيارته من أجل تنفيذ سرقات بها، غير أن السيارة تعرضت لحادث، ليبدأ البحث عن هوية العصابة التي كانت تشتغل بشكل دقيق من أجل الهروب من قبضة الدرك .

وأسفر التنسيق الأمني الذي أشرف عليه القائد الإقليمي للدرك، عن الكشف عن أولى خيوط القضية، بعد الوصول الى أربعة عناصر ضمن العصابة ذاتها، جرى توقيفهم، والإستمتاع لهم في محاضر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليتم الكشف عن مستودعات مملوكة لفلاحين كبار بكل من أيت ملول وتزنيت، يجري البحث لتوقيفهم بتهمة شراء المسروق.

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