انتخاب عبدالكريم الهمس أمينا إقليميا لحزب البام بإقليم تازة

2022-10-09 / 12:27
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هبة بريس – تازة

نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تازة، تحت إشراف الأمانة الجهوية لذات الحزب ، يوم أمس السبت 08 أكتوبر الجاري، مؤتمرها الإقليمي تحت شعار “ تقوية التنظيم الحزبي مدخل لتعزيز المكتسبات الانتخابية وكسب رهان التنمية باقليم تازة”.

المؤتمر يأتي تنزيلا لمضامين الدينامية التنظيمية التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة (وطنيا؛ جهويا؛ إقليميا ومحليا)، نظم تحت شعار: “تقوية التنظيم الحزبي مدخل لتعزيز المكتسبات الانتخابية وكسب رهان التنمية باقليم تازة”؛ حضره رؤساء مجالس الجماعات الترابية؛ والمستشارات والمستشارين الجماعيين؛ وأعضاء المجلس الوطني وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب.

وتوافق المؤتمرون والمؤتمرات في نهاية أشغال المؤتمر على تجديد الثقة في انتخاب عبدالكريم الهمس (المستشار البرلماني ورئيس جماعة أكنول) أمينا عاما إقليميا للحزب بتازة.

هذا وتجدر الإشارة ، أن إقليم تازة يعرف صراعات قوية حسب متتبعي الرأي العام بين المنتخبين والضحية المواطن الذي صوت عليهم، فيما عامل الإقليم الوحيد الذي يبدل جهدا للإقلاع بالتنمية،المنتخبون في خبر كان يهمهم المنصب

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