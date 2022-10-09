قاتل والدته في قبضة أمن مراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت مصالح أمن مراكش ، يوم أمس السبت ، قاتل والدته بأحد المقاهي بساحة جامع الفنا .

و كانت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة بمراكش، قد توصلت ب ” إخبارية ” تفيد تواجد المطلوب للعدالة ، بمقهى يحتسي فنجان قهوة، متناسيا بشاعة جريمته بعد قتل والدته، بدوار أولاد سالم بجماعة العمامرة بإقليم آسفي.

هذا، و مباشرة بعد توقيف المشتبه فيه، تم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معه في النازلة ، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه للمحاكمة.

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