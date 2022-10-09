صحيفة: الجزائر تقاطع السفير الإسباني

هبة بريس _ الرباط

وضعت الجزائر “فيتو” على أنشطة السفير الإسباني في البلاد وبات معزولا، لا يحضر الاجتماعات واللقاءات مع المسؤوليين الجزائريين، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة إسبانية.

وقالت “ذي أوبجكتيف” إن الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ مارس الماضي بين البلدين جعلت فرناندو موران كالفو سوتيلو معزولا على المستوى الرسمي في الجزائر.

ولم تعد الجزائر سفيرها إلى مدريد منذ مارس الماضي، فيما مددت إسبانيا مهمة سفيرها في الجزائر، كما تحاول إعادة العلاقات بمساعدة وسطاء لهم علاقات جيدة مع الجزائر، وفق الصحيفة.

وتقول مصادر الصحيفة إن السلطات الجزائرية أغلقت قنوات الحوار مع السفير الإسباني، وكمؤشر على ذلك توقف الحساب الرسمي للسفارة الإسبانية في الجزائر على تويتر

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والجزائر منذ قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي في ملف ” الصحراء ”

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6