طقس الأحد..نزول قطرات مطرية وزخات رعدية

2022-10-09 / 09:03
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبةاليوم الأحد، تكون كتل ضبابية أو نزول قطرات من الأمطار الجد خفيفة بالقرب من السواحل وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بأمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة، ونزول قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية محلية ستهم كلا من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ونواحيهما المجاورة، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية والريف.

وستخيم سحب آتية من الجنوب على شرق الأقاليم الصحراوية، حيث ستهيئ الفرصة لنزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محليا، بينما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستكون الأجواء حارة نوعا ما محليا داخل منطقة سوس وبأقصى جنوب البلاد.

و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 27 درجة شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وبأقصى الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 16 و22 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة، وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالأقاليم الجنوبية وستظل عموما منخفضة بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية و طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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