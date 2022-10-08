كورونا بالمغرب.. تسجيل 14 إصابة جديدة

2022-10-08 / 17:02
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هبة بربس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 5 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و826 ألف و933 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و405 ألف و098 شخصا، مقابل 24 مليون و908 آلاف و001 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 51 ألف و024 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و086 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و646 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (8)، والرباط سلا القنيطرة (2)، ومراكش آسفي (1)، والداخلة وادي الذهب (1)، وبني ملال خنيفرة (1)، وسوس ماسة (1).
وبلغ مجموع الحالات النشطة 162 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالة واحدة.

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