البيضاء.. إصابة شرطي بجرح بليغ خلال تدخله لإيقاف جانح

هبة بريس - البيضاء

أصيب شرطي بجرح بليغ، صباح يومه السبت، خلال تدخله لإيقاف جانح بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء.

وحسب مصدر مطلع، فقد توصلت مصالح الأمن بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، باخبارية تفيد اقدام شخص على تهديد أصحاب المحلات التجارية والمارة باستعمال سلاح أبيض.

وأضاف ذات المصدر، أن عنصرين من الدراجين وصلا على وجه السرعة الى عين المكان لتوقيف الجانح الذي هاجم أحدهما بالسلاح الأبيض وتسبب في إصابته بجرح بليغ على مستوى اليد، قبل أن يتدخل الآخر ويتمكن من إيقافه.

وتابع المصدر، أنه تم نقل الشرطي للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، كما نقل الجانح وهو صاحب سوابق عديدة الى مركز الأمن للتحقيق معه وتقديمه للعدالة.

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