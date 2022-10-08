آيت الطالب يطلق خدمات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية

هبة بريس

في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، أشرف خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة يحضيه بوشعاب، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وبحضور ممثلي السلطات الإدارية، وعدد من المنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني، الجمعة 07 أكتوبر 2022 على انطلاقة خدمات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية بعد توسعته وتجهيزه.

ويأتي إطلاق العمل بهذه المؤسسة الصحية لتعزيز العرض الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت التي تعرف نموا ديمغرافيا مضطردا، مما يجعل تعزيز وتأهيل العرض الصحي أولوية قصوى.

وجدير بالذكر أن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف الجديد يستهدف ساكنة تقدر بحوالي مليوني نسمة. وقد تم تشييده على مساحة مغطاة تقدر ب 13864متر مربع. كما تم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية حديثة وذات جودة عالية.

هذا ويتوفر هذا المستشفى الجهوي الجديد على طاقة سريرية تبلغ 262 سرير، 69 منها مخصصة لوحدة الطب، و60 سريرا لوحدة الجراحة، و76 سريرا لوحدة الأم والطفل، بالإضافة إلى 25 سريرا تم تخصيصها لوحدة الأمراض الصدرية، و11 سريرا لوحدة الإنعاش، فضلا عن تخصيص ثماني أسرة لوحدة ما بعد التخدير، إلى جانب وحدة الفحص بالأشعة بأربع قاعات للأشعة وقاعتين للسكانير ووحدة تقنية للولادة بسعة ثماني قاعات ومركب جراحي بسعة ست قاعات و13 قاعة للمستعجلات.

وقد تمت توسعة وتجهيز هذا المستشفى الجهوي الجديد في إطار الشطر الأول بكلفة إجمالية قدرها 225 مليون درهم. فيما سيشمل الشطر الثاني تهيئة مستشفى النهار الطبي بسعة 15 سريرا، ومستشفى النهار الجراحي بسعة 15 سريرا إلى جانب صيدلية وقاعات للفحوصات الخارجية والاستكشافات الوظيفية ووحدة للتعقيم وقاعة للاستقبال والقبول ومكاتب للإدارة ومطبخ ومغسلة ومرافق أخرى..

وبافتتاح هذه البنية الصحية، ستستفيد ساكنة جهة درعة تافيلالت من خدمات صحية وعلاجية نوعية وذات جودة، وهو ما سيخفف عنها مشاق وتكاليف التنقل إلى جهات أخرى طلبا للعلاج والاستشفاء.

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