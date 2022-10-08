طقس السبت.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، نزول قطرات متفرقة أو زخات ورعد محليا بمرتفعات الأطلس ونواحيه الغربية المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والريف.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات خفيفة أو أمطار ضعيفة متفرقة بالواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا شرق الأقاليم الجنوبية و ستعطي قطرات متفرقة ورعد في بعض الأحيان.

وستظهر كتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، بينما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستكون الأجواء حارة نوعا ما محليا بأقصى الجنوب و بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، مع هبوب رياح رملية بالمناطق الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأطلس والمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين المهدية و طرفاية ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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