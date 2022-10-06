تارودانت.. اعتقال مدرس متهم باغت.صاب قاصر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت عناصر الدرك الملكي ، يوم أمس الأربعاء، مدرسا باحدى المدارس ضواحي الجماعة الترابية إرغن، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب طفل قاصر لا يتجاوز سنه 10 سنوات.

وقد جاء توقيف الجاني بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، لدى مصالح الدرك الملكي لتباشر تحرياتها في الموضوع، كما أرفقت أسرة الضحية شكايتها بشهادة طبية حيث تثبت تعرض الطفل لاعتداء جسدي تسبب له في مضاعفات جسدية.

وأوضحت مصادر مرتبطة بالملف أن المدرس متزوج، ويشتبه فيه باغتصاب الطفل، حسب أقوال الجدة التي لاحظت بالصدفة تألم حفيذها مما جعلها تلح في السؤال عن سبب الالم، مما جعل حفيذها يعترف تعرضه للاغتصاب من قبل استاذه ،الذي كان يمارس عليه الجنس ولمرات عديدة، بعد استدراجه للمنزل بغية تناول إحدى الوجبات الغذائية.

وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة باستئنافية أكادير، للتحقيق في انتظار تقديمه أمام العدالة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0