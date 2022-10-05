المجلس الوزاري المرتقب.. تعيينات وازنة و ولاة و عمال يتحسسون رؤوسهم

محمد منفلوطي _ هبة بريس

يسود ترقب داخل أوساط الرأي العام المغربي، لما سيسفر عنه المجلس الوزاري المرتقب الذي سيترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله قبيل إفتتاح البرلمان.

وأوردت مصادر ، أنه من المنتظر أن يكون المجلس الوزاري المرتقب، نقطة انطلاق لحركية واسعة تهم الولاة والعمال، عبر الدفع بأسماء وازنة لتقلد المسؤولية.

وفي هذا السياق، أضافت ذات المصادر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يستعد للإعلان عن حركة انتقالية واسعة ستشمل العمال والولاة بعدد من أقاليم ومدن المملكة، بيد أنها قد تعصف بعدد كبير من هؤلاء، قبل البت في اللائحة النهائية التي من المنتظر أن يتم عرضها على أنظار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قبل الإعلان عنها رسميا.

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