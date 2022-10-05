المجلس الوزاري المرتقب.. تعيينات وازنة و ولاة و عمال يتحسسون رؤوسهم

2022-10-05 / 22:15
0

محمد منفلوطي _ هبة بريس

يسود ترقب داخل أوساط الرأي العام المغربي، لما سيسفر عنه المجلس الوزاري المرتقب الذي سيترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله قبيل إفتتاح البرلمان.

وأوردت مصادر ، أنه من المنتظر أن يكون المجلس الوزاري المرتقب، نقطة انطلاق لحركية واسعة تهم الولاة والعمال، عبر الدفع بأسماء وازنة لتقلد المسؤولية.

وفي هذا السياق، أضافت ذات المصادر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يستعد للإعلان عن حركة انتقالية واسعة ستشمل العمال والولاة بعدد من أقاليم ومدن المملكة، بيد أنها قد تعصف بعدد كبير من هؤلاء، قبل البت في اللائحة النهائية التي من المنتظر أن يتم عرضها على أنظار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قبل الإعلان عنها رسميا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الأمن يعقد خلال أكتوبر ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية

مجلس الأمن يعقد خلال أكتوبر ثلاث جلسات لمناقشة قضية…

2022-10-05 / 23:20
Photo of الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات يشكر الملك على دعمه

الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات يشكر الملك على…

2022-10-05 / 23:17
Photo of الوزيرة فتاح العلوي: “إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي”

الوزيرة فتاح العلوي: “إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي”

2022-10-05 / 21:05
Photo of عبر سفارة فرنسا بالمغرب.. باريس تنفي تدخل سلطاتها لإلغاء لقاء تلفزيوني مع زعيم “جمهورية القبائل”

عبر سفارة فرنسا بالمغرب.. باريس تنفي تدخل سلطاتها لإلغاء…

2022-10-05 / 20:52
Photo of الحوار الاجتماعي.. “الأحرار” ينوه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات 

الحوار الاجتماعي.. “الأحرار” ينوه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات 

2022-10-05 / 17:18
Photo of ميارة يجري مباحثات مع وزير الخارجية اليمني

ميارة يجري مباحثات مع وزير الخارجية اليمني

2022-10-05 / 15:00
Photo of إيران وتسليح البوليساريو.. كيف سيكون موقف الجزائر وهي تترأس قمة العروبة؟

إيران وتسليح البوليساريو.. كيف سيكون موقف الجزائر وهي تترأس…

2022-10-05 / 14:45
Photo of الPPS يكشف تفاصيل التحضير للمؤتمر الوطني للحزب

الPPS يكشف تفاصيل التحضير للمؤتمر الوطني للحزب

2022-10-05 / 12:04
Photo of الأحرار يحيي حرص أحزاب الأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة

الأحرار يحيي حرص أحزاب الأغلبية على ضمان تماسك وانسجام…

2022-10-05 / 10:29
Photo of الأحرار يشيد بأداء الحكومة: “سنة من الهدوء والرزانة”

الأحرار يشيد بأداء الحكومة: “سنة من الهدوء والرزانة”

2022-10-05 / 10:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق