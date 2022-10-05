ق.تل طليقته بسطات وخرج جثة متحللة من واد سبو

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الأمن الولائي بسطات انتقلت إلى مدينة القنيطرة، حيث هناك تم العثور على جثة تبين أنها تعود لقاتل طليقته بسطات.

وحسب ذات المصادر، أن الجثة التي عثر عليها و هي في طور التحلل بواد سبو كانت محط تحقيق من قبل فرق أمنية تقنية متخصصة التي قامت بأخذ عينات من الجثة بمساعدة بعض من أفراد عائلة المشتبه فيه الذين تعرفوا عليه، اذ كان الاخير قد قصد بيت اخته هناك لحظة اقدامه على طعن طليقته.

ويذكر، أن مدينة سطات قد استفاقت في وقت سابق على وقع جريمة قتل في حق شابة على يد طليقها بحي ميمونة غرب مدينة سطات.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس حينها، فإن المشتبه فيه فاجأ الضحية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم ذاته، وهي بصدد دخول مقر عملها حيث تعمل داخل مكتبة بحي ميمونة غير بعيد عن الدائرة الأمنية الثانية، مما جعل الامنيين يسارعون إلى توقيف المشتبه فيه الذي ظل مختفيا عن الانظار الى حين اكتشاف جثته بواد سبو بالقنيطرة.

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