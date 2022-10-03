عثمان بلبل يصدر جديده الفني بعنوان “غير نتيا”

نجلاء مزيان

أصدر الفنان المغربي عثمان بلبل أحدث أعماله الفنية بعنوان “غير نتيا”، عبر قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “غير انتيا” شبابية اختار من خلالها عثمان بلبل مزج إيقاعها بين اللاتينو والراي والشعبي، محاولا إبراز الطابع الغرناطي بها، وهي من كلمات الكاتب محمد أمير، وألحان محمد الفارسي، وتوزيع بدر المخلوقي، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب المخرج حسن الكرفتي، الذي اختار تصويره بمدينة طنجة .

ويشار إلى أن آخر عمل فني أصدره عثمان بلبل، كان رفقة المغني الشاب بدر أخلوف، تحت عنوان “العين بالعين، وطرحها قبل حوالي أسبوعين، وتعامل بلبل وأخلوف على مستوى كتابة كلمات الأغنية، مع زهير بهاوي، الذي حرص أيضا على تلحين العمل، فيما عاد التوزيع لمحمد شريف، أما الكليب فقد أشرف زاكي على إخراجه.

و تأتي أغنية “غير انتيا” ضمن مشروع ألبومه الغنائي المصغر الجديد، الذي يضم مجموعة من الأغاني المنفردة، إلى جانب “ديوهات” مع فنانين مغاربة، والتي يسعى “عثمان بلبل” لإطلاقها بشكل منفرد بحيث تظهر كل فترة أغنية جديدة، تتنوع بين مجموعة من الألوان الغنائية.

رابط الأغنية على موقع اليوتيوب

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