كوريا الجنوبية تسلم المغرب رسميا سفينة النفط العملاقة “شالة”

هبة بريس - الرباط

كشف سفير المغرب ، شفيق رشادي ، عن تسليم كوريا الجنوبية رسميا سفينة النفط العملاقة “شالة” الى المملكة المغربية .

وقال السفير المغربي في حسابه على linkedin : “لقد سررت بحضور حفل تسليم سفينة النفط “شاله” التي تم تقديمها كعلامة على تعاون مثمر بين بتروكاب وهي شركة مغربية لشحن المنتجات البترولية وشركة DAESUN وهي شركة بناء وهندسة كورية للسفن.

الناقلة المذكورة يبلغ وزنها 9000 طن، مشيرة إلى أنه سيديرها مجلس إدارة مكون من المساهمين ، Vivo Energy Maroc (Shell) ، ليبيا أويل المغرب، توتال المغرب، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية (SNPP).

واضاف سفير المغرب بكوريا الجنوبية إن اختيار شالة كاسم لهذه السفينة غني بالمعاني التاريخية للمملكة المغربية.

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