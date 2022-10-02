كوريا الجنوبية تسلم المغرب رسميا سفينة النفط العملاقة “شالة”

2022-10-02 / 22:34
0
هبة بريس - الرباط

كشف سفير المغرب ، شفيق رشادي ، عن تسليم كوريا الجنوبية رسميا سفينة النفط العملاقة “شالة” الى المملكة المغربية .

وقال السفير المغربي في حسابه على linkedin : “لقد سررت بحضور حفل تسليم سفينة النفط “شاله” التي تم تقديمها كعلامة على تعاون مثمر بين بتروكاب وهي شركة مغربية لشحن المنتجات البترولية وشركة DAESUN وهي شركة بناء وهندسة كورية للسفن.

الناقلة المذكورة يبلغ وزنها 9000 طن، مشيرة إلى أنه سيديرها مجلس إدارة مكون من المساهمين ، Vivo Energy Maroc (Shell) ، ليبيا أويل المغرب، توتال المغرب، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية (SNPP).

واضاف سفير المغرب بكوريا الجنوبية إن اختيار شالة كاسم لهذه السفينة غني بالمعاني التاريخية للمملكة المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرياح توقف حركة الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة المدينة

الرياح توقف حركة الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة المدينة

2022-10-02 / 18:10
Photo of حفيظ دراجي يسقط مغمى عليه بين شوطي مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

حفيظ دراجي يسقط مغمى عليه بين شوطي مباراة أتلتيكو…

2022-10-01 / 23:34
Photo of “لارام “تلغي رحلتيها من وإلى واغادوغو يومي 1و2 أكتوبر الجاري

“لارام “تلغي رحلتيها من وإلى واغادوغو يومي 1و2 أكتوبر…

2022-10-01 / 20:56
Photo of انقلاب بوركينافاسو ..سائقون مغاربة محاصرون ومطالب بتدخل الحكومة

انقلاب بوركينافاسو ..سائقون مغاربة محاصرون ومطالب بتدخل الحكومة

2022-10-01 / 20:26
Photo of الملك يشيد بالتعاون الهادف الذي يميز العلاقات بين المغرب والصين

الملك يشيد بالتعاون الهادف الذي يميز العلاقات بين المغرب…

2022-10-01 / 16:52
Photo of بقيمة 3 مليارات دولار.. اتفاق لإنشاء سكة حديد بين دولتين عربيتين

بقيمة 3 مليارات دولار.. اتفاق لإنشاء سكة حديد بين…

2022-09-28 / 22:29
Photo of فاس.. سيدة ترمي بنفسها من الطابق الثاني بحي زواغة

فاس.. سيدة ترمي بنفسها من الطابق الثاني بحي زواغة

2022-09-27 / 23:56
Photo of الحموشي يبحث مع نظيره الموريتاني آليات الارتقاء بالتعاون الأمني

الحموشي يبحث مع نظيره الموريتاني آليات الارتقاء بالتعاون الأمني

2022-09-27 / 16:23
Photo of لمواجهة التضخم.. بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الى 2%

لمواجهة التضخم.. بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الى 2%

2022-09-27 / 16:08
Photo of وزارة الصحة: الحالة الوبائية تتميز بانتشار جد ضعيف للفيروس

وزارة الصحة: الحالة الوبائية تتميز بانتشار جد ضعيف للفيروس

2022-09-27 / 15:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق