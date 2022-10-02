كوريا الجنوبية تسلم المغرب رسميا سفينة النفط العملاقة “شالة”
هبة بريس - الرباط
كشف سفير المغرب ، شفيق رشادي ، عن تسليم كوريا الجنوبية رسميا سفينة النفط العملاقة “شالة” الى المملكة المغربية .
وقال السفير المغربي في حسابه على linkedin : “لقد سررت بحضور حفل تسليم سفينة النفط “شاله” التي تم تقديمها كعلامة على تعاون مثمر بين بتروكاب وهي شركة مغربية لشحن المنتجات البترولية وشركة DAESUN وهي شركة بناء وهندسة كورية للسفن.
الناقلة المذكورة يبلغ وزنها 9000 طن، مشيرة إلى أنه سيديرها مجلس إدارة مكون من المساهمين ، Vivo Energy Maroc (Shell) ، ليبيا أويل المغرب، توتال المغرب، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية (SNPP).
واضاف سفير المغرب بكوريا الجنوبية إن اختيار شالة كاسم لهذه السفينة غني بالمعاني التاريخية للمملكة المغربية.
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المجموع 3 آراء
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16 تعليقات
من سعد أخنوش باش يعود يجيب البترول
وبالتالي زيادة في المحروقات
سيشكل هذا التعاون دفعة إيجابية في مجال الصناعة البترولية في المغرب
مع ذلك يبقا تمن المازوط مرتفع
بالتوفيق ان شاء
“شالة”💗💗💗👍👍👍👍
المواطن لا تهمه مثل هذه الأخبار لأنه لن يستفيد منها
هاد الشي في خبار كوريا الشرقية
مول المازوط يجيب فيها المازوط و يحسب علينا الثمن مضوبل
اللهم بارك وزد في ذلك
متى نصنع سفننا في بلادنا
نحتاج على الاقل 20 سفينة مثل هذه ، المغرب للاسف اسطوله التجاري البحري صغير جدا
اين سيتم تكرير البترول في المغرب او خارجها ومحطة وحيدة مغلقة
اللهم بارك ومسيرة موفقة إن شاءالله
مبروك اخنوش كلشي على ضهر الشعب
علاش مدخلين طوطال ديال ماما فرنسا.