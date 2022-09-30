طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نزول أمطار وزخات محليا رعدية بالمناطق الشمالية والريف، والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، فضلا عن سقوط أمطار أو قطرات متفرقة بالشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالجنوب وبالسواحل الوسطى والشياظمة والأطلس الكبير والجنوب الشرقي، مع تناثر حبات رملية محلية بالجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 09 و 16 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط. وستكون ما بين 23 و 28 درجة بأقصى جنوب المملكة ، وما بين 14 و 22 درجة في باقي مناطق البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج مابين كاب سبارتيل والمهدية، وهائجا بباقي السواحل.

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