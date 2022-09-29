الحكومة تعلق على الإفراج عن الطالب المغربي ابراهيم سعدون

2022-09-29 / 19:03
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هبة بريس _ الرباط

في اول تعليق رسمي على الإفراج عن الطالب المغربي إبراهيم سعدون، الذي كان محكوما بالإعدام، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: “نحن سعداء بهذا الإفراج”

واضاف بيتاس ” الحكومة كانت تتمنى تحقيق هذا الإفراج، وتأتى ذلك بفضل الدبلوماسية النشيطة التي يقودها الملك محمد السادس

وقال بيتاس “الحمد لله أعطت هذه الدبلوماسية، نتائج أسعدت عموم المغاربة ”

وأطلق سراح الطالب المغربي إبراهيم سعدون، منتصف الأسبوع المنصرم، إلى جانب 9 معتقلين آخرين كانت قد أسرتهم قوات انفصالية موالية لروسيا في مناطق الشرق الأوكراني خلال الحرب الدائرة هناك، بعد وساطة سعودية قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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