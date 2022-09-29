اسرائيل تعلن استعدادها لنقل تجربة الطاقة النووية إلى المغرب

2022-09-29 / 10:31
9
محمد منفلوطي_ هبة بريس

عبر رئيس هيئة الطاقة النووية الاسرائيلية “موشيه إدري”، عن رغبة اسرائيل الجامحة في مساعدة المغرب للحصول طاقة نووية لمساعدته على التحديات المستقبلية.

وأضاف ذات المسؤول خلال كلمته له ألقاها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا نقلتها جيروزاليم بوست، أن المغرب و إسرائيل، سوف يعلنون عن هذا المشروع الإستراتيجي الضخم والمهم مستقبلا.

ولم يتطرق المسؤول الاسرائيلي ما إذا هذا المفاعل النووي لأغراض عسكرية أو مدنية؟ لكنه في المقابل أكد على مشاركة اسرائيل لخبرتها وتقنيتها النووية مع المملكة المغربية، من خلال نقل التقنية و التكنولوجيا النووية إلى المغرب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية “موشيه إدري” بالقول: ” نأمل أن تمهد الروح الجديدة لمنطقتنا ، الطريق لحوار هادف وإتفاقيات وشراكات ، بما في ذلك في المنتديات النووية”.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد اجتماعه بمنيب.. الPPS: نتدارس سبل العمل المشترك مستقبلاً

بعد اجتماعه بمنيب.. الPPS: نتدارس سبل العمل المشترك مستقبلاً

2022-09-29 / 11:33
Photo of بنسعيد يجتمع برئيس البرلمان المكسيكي ويتفقان على تعزيز التعاون

بنسعيد يجتمع برئيس البرلمان المكسيكي ويتفقان على تعزيز التعاون

2022-09-29 / 09:46
Photo of سياسي بيروفي: العلاقات بين البيرو والمغرب أقوى من أن تسيء إليها قرارات الرئيس

سياسي بيروفي: العلاقات بين البيرو والمغرب أقوى من أن…

2022-09-28 / 19:05
Photo of سياسي اسباني : مشكلة الصحراء انتهت والجزائر فشلت في لعبتها

سياسي اسباني : مشكلة الصحراء انتهت والجزائر فشلت في…

2022-09-28 / 18:15
Photo of اليابان تجدد موقفها بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي

اليابان تجدد موقفها بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي

2022-09-28 / 17:04
Photo of إشادة يابانية بالمغرب في مجال الطاقات المتجددة واهتمام بتعزيز التعاون الفلاحي

إشادة يابانية بالمغرب في مجال الطاقات المتجددة واهتمام بتعزيز…

2022-09-28 / 16:28
Photo of الصحراء المغربية.. مؤسسة “فرنسا المغرب” تدعو باريس إلى توضيح موقفها

الصحراء المغربية.. مؤسسة “فرنسا المغرب” تدعو باريس إلى توضيح…

2022-09-28 / 16:17
Photo of بنكيران: “الحكومة في المغرب لا تحكم”

بنكيران: “الحكومة في المغرب لا تحكم”

2022-09-28 / 15:12
Photo of بنكيران: “فكرنا في حل الحزب بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر”

بنكيران: “فكرنا في حل الحزب بعد نتائج انتخابات 8…

2022-09-28 / 15:06
Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS يعرب عن قلقه إزاء صمت الحكومة

ارتفاع الأسعار.. الPPS يعرب عن قلقه إزاء صمت الحكومة

2022-09-28 / 14:00

‫9 تعليقات

  2. المغرب يتجه في الطريق الصحيح وهذه نتائج وثمار العلاقة المغربية الاسرائيلية..

  3. اللهم اجمع البلدين لما فيه من خير للبلاد والعباد وان تعود بالنفع عليهما..

  4. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره والديبلوماسية المغربية.

  6. العلاقة المغربية الاسرائيلية تعرف تطورا يوما بعد يوم من اجل اكتساب التجارب والخبرات العسكرية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق