اسرائيل تعلن استعدادها لنقل تجربة الطاقة النووية إلى المغرب
عبر رئيس هيئة الطاقة النووية الاسرائيلية “موشيه إدري”، عن رغبة اسرائيل الجامحة في مساعدة المغرب للحصول طاقة نووية لمساعدته على التحديات المستقبلية.
وأضاف ذات المسؤول خلال كلمته له ألقاها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا نقلتها جيروزاليم بوست، أن المغرب و إسرائيل، سوف يعلنون عن هذا المشروع الإستراتيجي الضخم والمهم مستقبلا.
ولم يتطرق المسؤول الاسرائيلي ما إذا هذا المفاعل النووي لأغراض عسكرية أو مدنية؟ لكنه في المقابل أكد على مشاركة اسرائيل لخبرتها وتقنيتها النووية مع المملكة المغربية، من خلال نقل التقنية و التكنولوجيا النووية إلى المغرب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية “موشيه إدري” بالقول: ” نأمل أن تمهد الروح الجديدة لمنطقتنا ، الطريق لحوار هادف وإتفاقيات وشراكات ، بما في ذلك في المنتديات النووية”.
9 تعليقات
سيصبح المغرب من الدول المنتجة للطاقة النووية مستقبلا..
المغرب يتجه في الطريق الصحيح وهذه نتائج وثمار العلاقة المغربية الاسرائيلية..
اللهم اجمع البلدين لما فيه من خير للبلاد والعباد وان تعود بالنفع عليهما..
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره والديبلوماسية المغربية.
شكرا لاسرائيل في مساعدتها للمغرب من اجل تطوير نفسه..
العلاقة المغربية الاسرائيلية تعرف تطورا يوما بعد يوم من اجل اكتساب التجارب والخبرات العسكرية ..
اللهم احفظ بلدنا المغرب ملكا وحكومة وشعبا ..
المغرب سينتقل من الدول النامية الى الدول المتقدمة..
نريد المزيد من التقدم لبلدنا المغرب التي يسلك الطريق الصحيح ..